ФСБ не випускає із Росії українців із паспортами РФ

На російських кордонах з Латвією та Естонією тисячі українців намагаються виїхати з території РФ. Люди очікують від двох до шести днів, у тому числі в нічну пору доби, без можливості обігріву, належного забезпечення їжею та водою.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"У спеціальних пунктах фільтрації ФСБ перевіряє громадян України на наявність в них паспорту РФ. За нашою інформацією, якщо у громадянина України немає паспорту РФ, йому дозволяють виїхати. А якщо встановлюють, що у громадянина України є ще і російський паспорт, то таку людину не випускають із Росії", - йдеться у повідомленні.

У відомстві наголошують, що тих громадян України, які, до прикладу, прописані в Криму, але не мають паспорта РФ, на проходження кордону пропускають. Вони можуть вільно перетинати КПП. Це підтверджують і представники українських консульських установ в Естонії та Латвії.

"При перетині кордону нашим громадянам допомагають волонтери. Вони забезпечують людей їжею, водою тощо. Тим, хто не хоче або не має змоги чекати, пропонують скористатися безкоштовним переїздом до іншого пункту пропуску. Наприклад, до росiйсько-казахського кордону, звідки також можна дістатися до інших країн", - зазначають у відомстві..

Зазначається, що Мінреінтеграції налагодило й тримає постійний зв’язок із задіяними там волонтерськими групами.

Якщо людина потрапила у складну ситуацію за кордоном чи потребує допомоги, вона може зателефонувати на "гарячу лінію" WhatsApp/Telegram/Viber: +380 96 078 84 33.

Зазначимо, як повідомив 6 жовтня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, вантажівки у невідомому напрямку вивезли сотні українських біженців, які перебували на кордоні РФ з Естонією.