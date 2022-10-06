На кордоні РФ з Естонією зникли понад тисячу українців

Вантажівки у невідомому напрямку вивезли сотні українських біженців, які перебували на кордоні РФ з Естонією.

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Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Понад тисячу українців, більшість з яких маріупольці, що перебували в районі Івангороду для перетену кордону Росії з Естонію зникли. Буквально. За словами міністра внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметсу вантажівки у невідомому напрямку вивезли сотні українських біженців, які перебували там останніми днями", - зазначив Андрющенко.

За його словами, влада Естонії намагається з’ясувати, що відбулось та виказує занепокоєння, передбачаючи, що Росія може використовувати українців для провкації в частині перетину кордону поза межами пунктів перетину.

"Однак, враховуючи, що окрім знущання очікуванням просто неба, ФСБ активно застосовували фільтраційні заходи та з оглядом на “автоматичне набуття громадянства” ми більш схильні до думки, що за досвідом Маріуполя людей просто депортували в середину Росії без можливості виїзду та частково перемістили до фільтраційних таборів. На жаль, не вдається встановити зв’язок з тими, хто перебував в черзі на перетин кордону", - зауважив Андрющенко.

Він підкреслив, що подібна ситуація з чергами та знущанням над українцями з боку ФСБ Росії також спостерігається в районі естонських пунктів перетину Койдула та Лухама.

"Росія продовжує геноцид українців та продовжує робити все, аби тримати маріупольців в заручниках на території Росії. Якщо це не черговий військовий злочин, то я не знаю цьому іншої назви", - наголосив Андрющенко.

Він наголосив, що якщо прямо зараз не буде втручання та резонансу, тисячі українців опиняться в заручниках Росії.

"Перші тисячі вже майже втрачено. Однак, ще надія є. Окремі слова вдячності Уряду та громадянам Естонії за допомогу, підтримку та небайдужість щодо українців, зокрема - маріупольців", - зазначив Андрющенко.