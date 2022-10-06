На границе РФ с Эстонией исчезли более тысячи украинцев

Грузовики в неизвестном направлении вывезли сотни украинских беженцев, находившихся на границе РФ с Эстонией.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Более тысячи украинцев, большинство из которых мариупольцы, находившиеся в районе Ивангорода для пересечения границы России с Эстонией исчезли. Буквально. По словам министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметсу грузовики в неизвестном направлении вывезли сотни украинских беженцев, которые находились там в последние дни", - отметил Андрющенко.

По его словам, власти Эстонии пытаются выяснить, что произошло и выражает обеспокоенность, предполагая, что Россия может использовать украинцев для провокации в части пересечения границы за пределами пунктов пересечения.

"Однако, учитывая, что кроме издевательства ожиданием под открытым небом, ФСБ активно применяли фильтрационные меры и с учетом "автоматического приобретения гражданства" мы более склонны к мнению, что по опыту Мариуполя людей просто депортировали в середину России без возможности выезда и частично переместили в фильтрационные лагеря. К сожалению, не удается установить связь с находившимися в очереди на пересечение границы", - отметил Андрющенко.

Он подчеркнул, что подобная ситуация с очередями и издевательствами над украинцами со стороны ФСБ России также наблюдается в районе эстонских пунктов пересечения Койдула и Лухама.

"Россия продолжает геноцид украинцев и продолжает делать все, чтобы держать мариупольцев в заложниках на территории России. Если это не очередное военное преступление, то я не знаю другого названия", - подчеркнул Андрющенко.

Он отметил, что если прямо сейчас не будет вмешательства и резонанса, тысячи украинцев окажутся в заложниках России.

"Первые тысячи уже почти потеряны. Однако еще надежда есть. Отдельные слова благодарности правительству и гражданам Эстонии за помощь, поддержку и неравнодушие по отношению к украинцам, в частности - мариупольцам", - отметил Андрющенко.