ФСБ не выпускает из России украинцев с паспортами РФ

На российских границах с Латвией и Эстонией тысячи украинцев пытаются уехать с территории РФ. Люди ожидают от двух до шести дней, в том числе в ночное время суток, без возможности обогрева, надлежащего обеспечения пищей и водой.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"В специальных пунктах фильтрации ФСБ проверяет граждан Украины на наличие у них паспорта РФ. По нашей информации, если у гражданина Украины нет паспорта РФ, ему разрешают уехать. А если устанавливают, что у гражданина Украины есть еще и российский паспорт, то такого человека не выпускают из России", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркивают, что граждан Украины, которые, к примеру, прописаны в Крыму, но не имеют паспорта РФ, на прохождение границы пропускают. Они могут свободно пересекать КПП. Это подтверждают и представители украинских консульских учреждений в Эстонии и Латвии.

"При пересечении границы нашим гражданам помогают волонтеры. Они обеспечивают людей едой, водой и т.д. Тем, кто не хочет или не может ждать, предлагают воспользоваться бесплатным переездом в другой пункт пропуска. Например, до российско-казахской границы, откуда также можно добраться до других стран", - отмечают в ведомстве.

Отмечается, что Минреинтеграции наладило и поддерживает постоянную связь с задействованными там волонтерскими группами.

Если человек попал в сложную ситуацию за границей или нуждается в помощи, он может позвонить по "горячей линии" WhatsApp/Telegram/Viber: +380 96 078 84 33.

Как сообщил 6 октября советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, грузовики в неизвестном направлении вывезли сотни украинских беженцев, находившихся на границе РФ с Эстонией.