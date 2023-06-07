Оккупанты хотят вывезти украинских детей в Крым, чтобы прикрываться ими во время контрнаступления ВСУ

Россия хочет вывезти украинских детей с временно оккупированных территорий в Крым, чтобы усложнить продвижение Сил обороны Украины во время предстоящего контрнаступления.

Об этом сообщает Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, детей планируется разместить на летний период в лагерях и базах отдыха всего полуострова.

Таким образом россияне хотят:

во-первых, создать условия для уменьшения рисков от ожидаемого украинского контрнаступления на крымском направлении;

во-вторых, дискредитировать ВСУ и представить Украину как "террористическую страну".

Так, в информационном пространстве уже распространяются пророссийские нарративы, будто Украина сама подорвала Каховскую ГЭС. Пропагандисты аргументируют это тем, что ГЭС контролировалась Россией, больше всего вреда она нанесла городам, подконтрольным РФ.

"То есть фактическое похищение украинских детей должно иметь вид "миссии спасения". При этом ФСБ РФ считает, что рядом с местами отдыха детей необходимо расположить пункты управления войсками, узловые подразделения, например ракетные или артиллерийские и обустроенные места сосредоточения (отхода) российских оккупационных войск в случае продвижения украинских военных в глубь Крыма", - отметил Лубинец.

Он добавил, что, по мнению российских спецслужб, "соседство" детей рядом с военными объектами не позволит или значительно усложнит украинским военным возможности огневого поражения основных подразделений и пунктов управления оккупантов и притормозит темпы продвижения ВСУ. Кроме того, это позволит рашистам провести провокации с массовыми жертвами и дискредитировать ВСУ перед мировым сообществом.

Напомним, в Центре национального сопротивления сообщали, что российские оккупационные войска продолжают размещать технику и личный состав в дошкольных учебных заведениях. В ожидании контрнаступления ВСУ, оккупанты продолжают использовать гражданское население на ВОТ в качестве "живого щита".