Захватчики размещают военных и технику в детсадах на оккупированных территориях

Российские оккупационные войска продолжают размещать технику и личный состав в дошкольных учебных заведениях.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что на временно оккупированных территориях Украины зафиксированы случаи, когда россияне размещали военных в зданиях детсадов и в соседних частных домах, которые были "конфискованы" у местных жителей.

На территории детсадов также часто размещается военная техника.

Заметим, в ожидании контрнаступления ВСУ, оккупанты продолжают использовать гражданское население на ВОТ в качестве "живого щита".

Захватчики размещают средства ПВО и военную технику среди жилых кварталов города.

Также привычной практикой для россиян стало размещать склады боеприпасов в школах на ВОТ.

Заметим, российские захватчики несут большие потери на поле боя, поэтому пытаются создать резервы с жителей временно захваченных территорий Украины, чтобы экстренно пополнить личный состав передовых подразделений своих войск.

На оккупированных территориях Запорожской области местные жители не желают добровольно присоединяться к армии окупантов. Поэтому россияне пытаются арестовать как можно больше мужчин.

Напомним, захватчики создали маневренные группы Росгвардии, чтобы бороться с партизанским движением на временно оккупированных южанах Украины.