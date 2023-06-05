Загарбники розміщують військових та техніку в дитсадках на окупованих територіях

Російські окупаційні війська продовжують розміщувати техніку та особовий склад в дошкільних навчальних закладах.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що на тимчасово окупованих територіях України зафіксовано непоодинокі випадки, коли росіяни розміщували військових в будівлях дитсадків та в сусідніх приватних будинках, які були «конфісковані» в місцевих мешканців.

На території дитсадків також нерідко розміщується військова техніка.

Зауважимо, в очікуванні контрнаступу ЗСУ, окупанти продовжують використовувати цивільне населення на ТОТ в якості “живого щита”.

Загарбники розміщують свої засоби ППО та військову техніку серед житлових кварталів міста.

Також звичною практикою для росіян стало розміщувати склади боєприпасів в школах на ТОТ.

Зауважимо, російські загарбники зазнають великих втрат на полі бою, тому намагаються створити резерви з жителів тимчасово захоплених територій України, аби екстренно поповнити особовий склад передових підрозділів своїх військ.

На окупованих територіях Запорізької області місцеві мешканці не бажають добровільно приєднуватися до армії окупантів. Через це росіяни намагаються арештувати якомога більше чоловіків.

Нагадаємо, загарбники створили маневрені групи Росгвардії, щоб боротися з партизанським рухом на тимчасово окупованих територіях півдня України.