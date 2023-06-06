Подрыв россиянами Каховской ГЭС не повредит контрнаступлению, - ВСУ

Военное командование Украины заранее предусматривало возможные действия российской армии по подрыву Каховской ГЭС и производило соответствующие расчеты. Поэтому такие действия врага не повредят контрнаступлению ВСУ.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Что касается Каховской ГЭС, военное командование заранее предусматривало вражеские действия, в том числе и действия по подрыву Каховской ГЭС. Есть соответствующие расчеты, известные военному командованию по ущербу, который может наступить вследствие разлива воды", - отметил Наев.

По его словам, сразу соответствующим командованием на этом направлении принимаются меры в первую очередь по безопасности гражданского населения совместно с руководителями государственной власти на местах.

"Такие препятствия нашим наступательным действиям военное командование полностью учитывало и такие враждебные коварные действия, и соответственно они не должны повредить нашему наступлению на тех направлениях, где может быть разлив воды", - подчеркнул Наев.

Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, ничто и никто, ни один россиянин не остановит освобождение Украины, время которого наступило.

Напомним, президент Владимир Зеленский на срочном заседании Совета национальной безопасности и обороны, созванном из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС, поручил провести эвакуацию и обеспечить все города и села питьевой водой.

По информации "Укргидроэнерго", Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению после подрыва российскими оккупационными войсками.