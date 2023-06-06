Підрив росіянами Каховської ГЕС не зашкодить контрнаступу, - ЗСУ

Військове командування України завчасно передбачало можливі дії російської армії щодо підриву Каховської ГЕС та робило відповідні розрахунки. Тому такі дії ворога не зашкодять контрнаступу ЗСУ.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Що стосується Каховської ГЕС, військове командування завчасно передбачало ворожі дії, в тому числі і дії щодо підриву Каховської ГЕС. Є відповідні розрахунки, які відомі військовому командуванню щодо шкоди, яка може настати внаслідок розливу води", - зазначив Наєв.

За його словами, зраз відповідним командуванням на цьому напрямку вживаються заходи в першу чергу щодо безпеки цивільного населення спільно з керівниками державної влади на місцях.

"Щодо перешкоджання нашим наступальним діям, військове командування повністю враховувало й такі ворожі підступні дії, і відповідно воно не має зашкодити нашому наступу на тих напрямках, де може бути розлив води", – підкреслив Наєв.

Як заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, ніщо і ніхто, жоден росіянин не зупинить звільнення України, час якого настав.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на терміновому засіданні Ради національної безпеки та оборони, скликаному через підрив росіянами Каховської ГЕС, доручив провести евакуацію та забезпечити всі міста й села питною водою.

За інформацією "Укргідроенерго", Каховська ГЕС повністю зруйнована і не підлягає відновленню після підриву російськими окупаційними військами.