Окупанти хочуть вивезти українських дітей в Крим, щоб прикриватися ними під час контрнаступу ЗСУ

Росія хоче вивезти українських дітей з тимчасово окупованих територій у Крим, щоб ускладнити просування Сил оборони України під час майбутнього контрнаступу.

Про це повідомляє Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, дітей планують розмістити на літній період в таборах і базах відпочинку всього півострова.

Таким чином росіяни хочуть:

по-перше, створити умови для зменшення ризиків від очікуваного українського контрнаступу на кримському напрямі;

по-друге, дискредитувати ЗСУ та представити Україну як "терористичну країну".

Так, в інформаційному просторі уже поширюються проросійські наративи, ніби це Україна самостійно підірвала Каховську ГЕС. Пропагандисти аргументують це тим, що ГЕС контролювалася Росією, найбільше шкоди вона нанесла містам, підконтрольним РФ.

"Тобто фактичне викрадення українських дітей мало б мати вигляд "місії порятунку". При цьому ФСБ РФ вважає, що поряд з місцями відпочинку дітей необхідно розташувати пункти управління військами, вузлові підрозділи, наприклад ракетні чи артилерійські та облаштовані місця зосередження (відходу) російських окупаційних військ у разі просування українських військових вглиб Криму", - зазначив Лубінець.

Він наголосив, що на думку російських спецслужб, "сусідство" дітей поруч з військовими об’єктами не дозволить або значно ускладнить українським військовим можливості вогневого ураження основних підрозділів та пунктів управління окупантів та пригальмує темпи просування ЗСУ. Крім того, це дозволить рашистам провести провокації з масовими жертвами та дискредитувати ЗСУ перед світовим співтовариством.

Нагадаємо, у Центрі національного спротиву повідомляли, що російські окупаційні війська продовжують розміщувати техніку та особовий склад в дошкільних навчальних закладах. В очікуванні контрнаступу ЗСУ, окупанти продовжують використовувати цивільне населення на ТОТ в якості “живого щита”.