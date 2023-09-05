Мешканці окупованих територій ігнорують та висміюють “вибори” (ФОТО)

На тимчасово окупованих територіях продовжується фарс під назвою “єдиний день голосування”, але місцеві не бажають брати в ньому участь.

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Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Попри те, що російська пропаганда малює явку й розповідає про великий ажіотаж серед місцевих щодо голосування, та порожні “мобільні точки голосування” говорять про зворотне", - зазначають в ЦНС.

Водночас місцеві чітко демонструють справжнє відношення до “виборів”.

Зокрема у населеному пункті Ганзовка (передмістя Макіївки, Донецька область) з’явилася така артінсталяція.

Фото: Центр національного спротиву

У Центрі національного спротиву закликають мешканців ТОТ й надалі ігнорувати псевдовибори й не відчиняти двері окупантам.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях України почалося “дострокове голосування” на так званих місцевих виборах. В межах нього, колаборанти з фейкових “виборчих комісій” у супроводі російських автоматників обходять будинки й проводять “голосування за місцем проживання”.

Як повідомила розвідка Британії, за результатами фейкового плебісциту, найбільше голосів, ймовірно, набере кремлівська партія "Єдина Росія".

Місцеві вибори в РФ 10 вересня

На тлі майбутніх місцевих виборів у РФ, окупанти планують провести у вересні псевдовибори також на тимчасово окупованих територіях України.

За даними російських ЗМІ, центрвиборчком РФ сподівається провести тут "регіональні й місцеві вибори" 10 вересня.

При цьому в РФ не існує поняття як "вибори", адже фактично вся влада сконцентрована в руках лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна.

Але російські спецслужби готуються до проведення псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України. Українців закликають надавати українській розвідці інформацію стосовно незаконного плебісциту.

Наразі на тимчасово окупованих територіях російська влада створила так звані "школи молодого виборця", які за допомогою пропаганди мають на меті навчити молодь фальсифікувати вибори.

Крім того, ворог завозить гастролерів з РФ для імітації виборчого процесу на ТОТ

Зауважимо, майже весь світ не визнав результатів "референдуму", який Росія провела у чотирьох областях України для виправдання їх анексії.