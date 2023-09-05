Розвідка Британії спрогнозувала результати так званих виборів на окупованих територіях

На тимчасово захоплених територіях України почалося "дострокове голосування" на так званих місцевих виборах. За результатами фейкового плебісциту, найбільше голосів, ймовірно, набере кремлівська партія "Єдина Росія".

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Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що російська влада планує провести вибори на окупованих територіях України 8-10 вересня 2023 року паралельно з виборами, що проводяться в країні-агресорі РФ.

Фейкове голосування наразі вже розпочалося на Півдні України.

За даними британської розвідки, серед заявлених понад тисячі кандидатів бракує тих, які були б кваліфікованими та та мали управлінській досвід.

"Також спостерігається відсутність незалежних кандидатів, які не є членами партій, які підтримують Кремль, що вказує на те, що ці вибори не будуть вільними та чесними", - наголошують у розвідці Британії.

Там додають, що Центр національного спротиву стверджує, що окупаційна адміністрація суттєво завищила кількість виборців у списках виборців.

"Опитування Кремля свідчать про те, що "Єдина Росія", домінуюча політична партія в Російській Федерації, набере 80 відсотків голосів у чотирьох окупованих областях. Партія "Єдина Росія", ймовірно, отримає більшість місць у спробі забезпечити контроль і вплив Кремля на окуповані регіони", - підкреслюють у розвідці.

Місцеві вибори в РФ 10 вересня

На тлі майбутніх місцевих виборів у РФ, окупанти планують провести у вересні псевдовибори також на тимчасово окупованих територіях України.

За даними російських ЗМІ, центрвиборчком РФ сподівається провести тут "регіональні й місцеві вибори" 10 вересня.

При цьому в РФ не існує поняття як "вибори", адже фактично вся влада сконцентрована в руках лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна.

Але російські спецслужби готуються до проведення псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України. Українців закликають надавати українській розвідці інформацію стосовно незаконного плебісциту.

Наразі на тимчасово окупованих територіях російська влада створила так звані "школи молодого виборця", які за допомогою пропаганди мають на меті навчити молодь фальсифікувати вибори.

Крім того, ворог завозить гастролерів з РФ для імітації виборчого процесу на ТОТ

Зауважимо, майже весь світ не визнав результатів "референдуму", який Росія провела у чотирьох областях України для виправдання їх анексії.