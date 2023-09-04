Британська розвідка попередила, що РФ запустила вірус на смартфони з метою крадіжки інформації

Національний центр кібербезпеки Великої Британії (NCSC) спільно з міжнародними партнерами опублікував звіт про кампанію шкідливого програмного забезпечення, націлену на мобільні пристрої Android, які використовуються українськими військовими.

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Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що шкідливе програмне забезпечення, що отримало назву Infamous Chisel, використовувалося російською групою хакерів, відомою як Sandworm.

Раніше NCSC приписував Infamous Chisel Головному центру спеціальних технологій Головного розвідувального управління (ГРУ) Генерального штабу Росії.

За даними британської розвідки, Infamous Chisel забезпечує постійний доступ до скомпрометованих Android-пристроїв, а також їх обробку та фільтрацію.

Зокрема, це стосується і програм, які використовуються українськими військовими.

"Infamous Chisel, швидше за все, використовувався з метою крадіжки конфіденційної військової інформації. Ця діяльність демонструє використання Росією кіберможливостей для підтримки вторгнення в Україну", – підкреслили у розвідці Британії.

Нагадаємо, у серпні повідомлялося про те, що кіберфахівці Служби безпеки заблокували спроби російської воєнної розвідки отримати доступ до бойової системи обміну даних ЗСУ.

Оперативна реакція СБУ завадила спецслужбам РФ отримати доступ до чутливої інформації щодо дій ЗСУ, локацій і переміщення Сил оборони, їхнього технічного забезпечення тощо.

Загалом Служба безпеки виявила майже 10 ворожих шпигунських програм, які були призначені для отримання інформації із системи.

Джерело фото: ua.depositphotos.com