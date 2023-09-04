Британская разведка предупредила, что РФ запустила вирус на смартфоны с целью хищения информации

Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) совместно с международными партнерами опубликовал отчет о кампании вредоносного программного обеспечения, нацеленную на мобильные устройства Android, используемые украинскими военными.

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Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что вредоносное программное обеспечение, получившее название Infamous Chisel, использовалось российской хакерской группой, известной как Sandworm.

Ранее NCSC приписывал Infamous Chisel Главному центру специальных технологий Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба России.

По данным британской разведки, Infamous Chisel обеспечивает постоянный доступ к скомпрометированным Android-устройствам, а также их обработку и фильтрацию.

В частности, это касается и программ, используемых украинскими военными.

"Infamous Chisel, скорее всего, использовался в целях кражи конфиденциальной военной информации. Эта деятельность демонстрирует использование Россией кибервозможностей для поддержки вторжения в Украину", - подчеркнули в разведке Британии.

Напомним, в августе сообщалось о том, что киберспециалисты Службы безопасности заблокировали попытки российской военной разведки получить доступ к боевой системе обмена данными ВСУ.

Оперативная реакция СБУ помешала спецслужбам РФ получить доступ к чувствительной информации относительно действий ВСУ, локаций и перемещения Сил обороны, их технического обеспечения и т.п.

В целом Служба безопасности обнаружила почти 10 вражеских шпионских программ, предназначенных для получения информации из системы.

Источник фото: ua.depositphotos.com