Окупанти вже підготували результати так званих місцевих виборів

На тимчасово окупованих територіях України почалося “дострокове голосування” на так званих місцевих виборах. В межах нього, колаборанти з фейковим “виборчих комісій”” у супроводі російських автоматників обходять будинки й проводять “голосування за місцем проживання”.

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Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що окупанти доводять свій “єдиний день голосування” до абсурду й вже стверджують, що понад третина мешканців тимчасово окупованих територій проголосувала.

"Наразі на ТОТ триває так зване “дострокове голосування” за місцем проживання, необхідність якого пропагандисти пояснюють “турботою про безпеку громадян”. В межах цього голосування російські солдати обходять села й змушують мешканців голосувати", - зауважують в ЦНС.

За даними українського підпілля, на Херсонщині та Луганщині таке “волевиявлення” під дулами автоматів триває з 2 вересня, на Запоріжжі та Донеччині з 31 серпня. В результаті росіяни намалювали собі 38% явки на Херсонщині та 39% на Донеччині. На Запоріжжі та Луганщині 18% й 22% відповідно.

Росіяни вигадали схему з “голосуванням за місцем проживання” та розтягнули процес на 11 днів, аби приховати відсутність явки.

"Такими темпами окупанти вже до початку голосування на “дільницях” (8 вересня) намалюють собі 100% явки", - підкреслюють в ЦНС.

Там закликають мешканців ТОТ ігнорувати псевдовибори й не відчиняти двері окупантам.

Місцеві вибори в РФ 10 вересня

На тлі майбутніх місцевих виборів у РФ, окупанти планують провести у вересні псевдовибори також на тимчасово окупованих територіях України.

За даними російських ЗМІ, центрвиборчком РФ сподівається провести тут "регіональні й місцеві вибори" 10 вересня.

При цьому в РФ не існує поняття як "вибори", адже фактично вся влада сконцентрована в руках лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна.

Але російські спецслужби готуються до проведення псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України. Українців закликають надавати українській розвідці інформацію стосовно незаконного плебісциту.

Наразі на тимчасово окупованих територіях російська влада створила так звані "школи молодого виборця", які за допомогою пропаганди мають на меті навчити молодь фальсифікувати вибори.

Крім того, ворог завозить гастролерів з РФ для імітації виборчого процесу на ТОТ

Зауважимо, майже весь світ не визнав результатів "референдуму", який Росія провела у чотирьох областях України для виправдання їх анексії.