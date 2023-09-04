Оккупанты уже подготовили результаты так называемых местных выборов

На временно оккупированных территориях Украины началось досрочное голосование на так называемых местных выборах. В пределах него, коллаборанты с фейковыми "избирательными комиссиями" в сопровождении российских автоматчиков обходят дома и проводят "голосование по месту жительства".

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что оккупанты доводят свой "единый день голосования" до абсурда и уже утверждают, что более трети жителей временно оккупированных территорий проголосовали.

"В настоящее время на ВОТ продолжается так называемое "досрочное голосование" по месту жительства, необходимость которого пропагандисты объясняют "заботой о безопасности граждан". В рамках этого голосования российские солдаты обходят дома и заставляют жителей голосовать", - отмечают в ЦНС.

По данным украинского подполья, в Херсонской и Луганщине такое "волеизъявление" под дулами автоматов продолжается со 2 сентября, в Запорожской области и на Донбассе с 31 августа. В результате россияне нарисовали себе 38% явки в Херсонской области и 39% в Донецкой области. В Запорожской и Луганской областях 18% и 22% соответственно.

Россияне придумали схему с "голосованием по месту жительства" и растянули процесс на 11 дней, чтобы скрыть отсутствие явки.

"Такими темпами оккупанты уже к началу голосования на участках (8 сентября) нарисуют себе 100% явки", - подчеркивают в ЦНС.

Там призывают жителей ТОТ игнорировать псевдовыборы и не открывать двери оккупантам.

Местные выборы в РФ 10 сентября

На фоне предстоящих местных выборов в РФ оккупанты планируют провести в сентябре псевдовыборы также на временно оккупированных территориях Украины.

По данным российских СМИ, Центризбирком РФ надеется провести здесь "региональные и местные выборы" 10 сентября.

При этом у РФ не существует понятия как "выборы", ведь фактически вся власть сконцентрирована в руках лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина.

Но российские спецслужбы готовятся к проведению псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины. Украинцев призывают предоставлять украинской разведке информацию о незаконном плебисците.

В настоящее время на временно оккупированных территориях российские власти создали так называемые "школы молодого избирателя", которые с помощью пропаганды преследуют цель научить молодежь фальсифицировать выборы.

Заметим, почти весь мир не признал результаты "референдума", который Россия провела в четырех областях Украины для оправдания их аннексии.