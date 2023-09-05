На временно захваченных территориях Украины началось "досрочное голосование" на так называемых местных выборах. По результатам фейкового плебисцита, больше всего голосов, вероятно, наберет кремлевская партия "Единая Россия".

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Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что российские власти планируют провести выборы на оккупированных территориях Украины 8-10 сентября 2023 года параллельно с проводимыми в стране-агрессоре РФ выборами.

Фейковое голосование уже началось на Юге Украины.

По данным британской разведки, среди заявленных более тысячи кандидатов не хватает тех, которые были бы квалифицированными и имели управленческий опыт.

"Также наблюдается отсутствие независимых кандидатов, не являющихся членами партий, поддерживающих Кремль, что указывает на то, что эти выборы не будут свободными и честными", - отмечают в разведке Британии.

Там добавляют, что Центр национального сопротивления утверждает, что оккупационная администрация существенно завысила количество избирателей в списках избирателей.

"Опросы Кремля свидетельствуют о том, что "Единая Россия", доминирующая политическая партия в Российской Федерации, наберет 80 процентов голосов в четырех оккупированных областях. Партия "Единая Россия", вероятно, получит большинство мест в попытке обеспечить контроль и влияние Кремля на оккупированные регионы ", – подчеркивают в разведке.

Местные выборы в РФ 10 сентября

На фоне предстоящих местных выборов в РФ оккупанты планируют провести в сентябре псевдовыборы также на временно оккупированных территориях Украины.

По данным российских СМИ, Центризбирком РФ надеется провести здесь "региональные и местные выборы" 10 сентября.

При этом у РФ не существует понятия как "выборы", ведь фактически вся власть сконцентрирована в руках лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина.

Но российские спецслужбы готовятся к проведению псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины. Украинцев призывают предоставлять украинской разведке информацию о незаконном плебисците.

В настоящее время на временно оккупированных территориях российские власти создали так называемые "школы молодого избирателя", которые с помощью пропаганды преследуют цель научить молодежь фальсифицировать выборы.

Заметим, почти весь мир не признал результаты "референдума", который Россия провела в четырех областях Украины для оправдания их аннексии.