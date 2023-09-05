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Жители оккупированных территорий игнорируют и высмеивают выборы (ФОТО)
На временно оккупированных территориях продолжается фарс под названием "единый день голосования", но местные не желают в нем участвовать.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Несмотря на то, что российская пропаганда рисует явку и рассказывает о большом ажиотаже среди местных, пустые "мобильные точки голосования" говорят об обратном", - отмечают в ЦНС.
В то же время, местные четко демонстрируют истинное отношение к "выборам".Подписывайтесь на наш Telegram канал
В частности, в населенном пункте Ганзовка (пригород Макеевки, Донецкая область) появилась такая артинсталляция.
В Центре национального сопротивления призывают жителей ТОТ и дальше игнорировать псевдовыборы и не открывать двери оккупантам.
Напомним, на временно оккупированных территориях Украины началось "досрочное голосование" на так называемых местных выборах. В рамках него коллаборанты из фейковых "избирательных комиссий" в сопровождении российских автоматчиков обходят дома и проводят "голосование по месту жительства".
Как сообщила разведка Британии, по результатам фейкового плебисцита, больше всего голосов, вероятно, наберет кремлевская партия "Единая Россия".
Местные выборы в РФ 10 сентября
На фоне предстоящих местных выборов в РФ оккупанты планируют провести в сентябре псевдовыборы также на временно оккупированных территориях Украины.
По данным российских СМИ, Центризбирком РФ надеется провести здесь "региональные и местные выборы" 10 сентября.
При этом у РФ не существует понятия как "выборы", ведь фактически вся власть сконцентрирована в руках лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина.
Но российские спецслужбы готовятся к проведению псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины. Украинцев призывают предоставлять украинской разведке информацию о незаконном плебисците.
В настоящее время на временно оккупированных территориях российские власти создали так называемые "школы молодого избирателя", которые с помощью пропаганды преследуют цель научить молодежь фальсифицировать выборы.
Заметим, почти весь мир не признал результаты "референдума", который Россия провела в четырех областях Украины для оправдания их аннексии.