На временно оккупированных территориях продолжается фарс под названием "единый день голосования", но местные не желают в нем участвовать.

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Несмотря на то, что российская пропаганда рисует явку и рассказывает о большом ажиотаже среди местных, пустые "мобильные точки голосования" говорят об обратном", - отмечают в ЦНС.

В то же время, местные четко демонстрируют истинное отношение к "выборам".

В частности, в населенном пункте Ганзовка (пригород Макеевки, Донецкая область) появилась такая артинсталляция.

Фото: Центр национального сопротивления

В Центре национального сопротивления призывают жителей ТОТ и дальше игнорировать псевдовыборы и не открывать двери оккупантам.

Напомним, на временно оккупированных территориях Украины началось "досрочное голосование" на так называемых местных выборах. В рамках него коллаборанты из фейковых "избирательных комиссий" в сопровождении российских автоматчиков обходят дома и проводят "голосование по месту жительства".

Как сообщила разведка Британии, по результатам фейкового плебисцита, больше всего голосов, вероятно, наберет кремлевская партия "Единая Россия".

Местные выборы в РФ 10 сентября

На фоне предстоящих местных выборов в РФ оккупанты планируют провести в сентябре псевдовыборы также на временно оккупированных территориях Украины.

По данным российских СМИ, Центризбирком РФ надеется провести здесь "региональные и местные выборы" 10 сентября.

При этом у РФ не существует понятия как "выборы", ведь фактически вся власть сконцентрирована в руках лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина.

Но российские спецслужбы готовятся к проведению псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины. Украинцев призывают предоставлять украинской разведке информацию о незаконном плебисците.

В настоящее время на временно оккупированных территориях российские власти создали так называемые "школы молодого избирателя", которые с помощью пропаганды преследуют цель научить молодежь фальсифицировать выборы.

Заметим, почти весь мир не признал результаты "референдума", который Россия провела в четырех областях Украины для оправдания их аннексии.