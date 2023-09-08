Кремль привлекает иностранных агентов влияния для оправдания незаконного вторжения в Украину

Россияне готовятся привлечь иностранных агентов для оправдания незаконного вторжения в Украину. Для этого захватчики планируют провести "Международный фестиваль молодежи" на временно оккупированной территории Украины.

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что Кремль в 2024 году на временно оккупированных территориях Луганской области планирует провести "Международный фестиваль молодежи".

"Это будет только одна из региональных точек проведения пропагандистского мероприятия Москвы. "Международность" фестиваля обеспечат российские агенты влияния и маргиналы, которых вербуют россияне по всему миру", - отмечают в ЦНС.

Всего планируют набрать людей из 180 стран. В Луганскую область привезут маргиналов из 40 стран, а оккупационная администрация подготовила 150 коллаборантов из молодежи для участия в фестивале.

"Все это является мерой культурного влияния, которое Москва будет продавать собственному населению как поддержку мира своей нацистской политики в противовес голосованию в ООН и международной изоляции", - отмечают в ЦНС.

Там добавляют, что список участников "фестиваля" будет обнародован как только станет известным.

"Каждый участник будет нести ответственность за оправдание агрессии", – подчеркивают в ЦНС.

Заметим, что Кремль усиливает пропаганду на оккупированных территориях. Недавно Всероссийская государственная телерадиокомпания (ВГТРК) открыла франшизу и начала вещание во временно оккупированном Донецке, чтобы установить контроль над информационным пространством и навязать жителям Донбасса свой взгляд на войну.

Также Министерство обороны страны-агрессора РФ возвращается к более ограниченному освещению войны в Украине и усиливает цензуру информации о ситуации на фронте и контрнаступлении ВСУ.