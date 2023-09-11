Загарбники проводять ротацію “волонтерів” на окупованих територіях

Після проведення “виборів” на тимчасово окупованих територіях загарбники замінюють “волонтерів” з кремлівських молодіжних рухів .

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Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що путінські посіпаки з “молодої гвардії”, які на “виборах” імітували роль спостерігачів й забезпечували масовку для пропаганднлиських сюжетів, повертаються до РФ, натомість на ТОТ прибуває нова партія “волонтерів”.

"Зауважимо, що ці “добровольці” отримують зарплату за свою роботу на ТОТ, а також мають преференції від ВНЗ, де навчаються. Подібну систему ворог розробляє й у фейкових ВНЗ на ТОТ, але не може знайти достатню кількість студентів", - підкреслюють в ЦНС.

Там нагадують, що раніше окупанти створили “студентські трудові загони”, які існують переважно в пропагандистських відео й сформовані з росіян.

Такі загони “працюють” у зруйнованих самими окупантами містах – Лисичанськ, Маріуполь, Сєвєродонецьк.

Нагадаємо, росіяни готуються залучити іноземних агентів впливу для виправдання незаконного вторгнення в Україну. Для цього загарбники планують провести “Міжнародний фестиваль молоді” на тимчасово окупованій території України.

Раніше повідомлялося, що окупаційні адміністрації тимчасово захоплених територій Запорізької та Донецької областей провалили вступну кампанію у фейкові вищі навчальні заклади.

До вищих навчальних закладів в окупованих Херсоні й Мелітополі ніхто не йде вчитись. Абітурієнти не бажають отримувати знання від зрадників й приймати їхню "макулатуру"

Тому наразі російські загарбники звозять з Росії студентів та змушують їх брати учать у пропагандистських заходах, щоб впливати на молодь на окупованих територіях.