Захватчики проводят ротацию "волонтеров" на оккупированных территориях

После проведения "выборов" на временно оккупированных территориях захватчики заменяют "волонтеров" из кремлевских молодежных движений.

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что путинские пособники из "молодой гвардии", которые на "выборах" имитировали роль наблюдателей и обеспечивали массовку для пропагандистских сюжетов, возвращаются в РФ, вместо этого прибывает новая партия "волонтеров".

"Заметим, что эти добровольцы получают зарплату за свою работу на ВОТ, а также имеют преференции от ВУЗов, где учатся. Подобную систему враг разрабатывает и в фейковых ВУЗах на ВОТ, но не может найти достаточное количество студентов", - подчеркивают в ЦНС .

Там напоминают, что ранее оккупанты создали "студенческие трудовые отряды", которые существуют преимущественно в пропагандистских видео и сформированы из россиян.

Такие отряды работают в разрушенных самими оккупантами городах – Лисичанск, Мариуполь, Северодонецк.

Напомним, россияне готовятся привлечь иностранных агентов влияния для оправдания незаконного вторжения в Украину. Для этого захватчики планируют провести "Международный фестиваль молодежи" на временно оккупированной территории Украины.

Ранее сообщалось, что оккупационные администрации временно захваченных территорий Запорожской и Донецкой областей провалили вступительную кампанию в фейковые вузы.

В высшие учебные заведения в оккупированных Херсоне и Мелитополе никто не идет учиться. Абитуриенты не желают получать знания от предателей и принимать их "макулатуру".

Поэтому сейчас российские захватчики свозят из России студентов и заставляют их принимать участие в пропагандистских мероприятиях, чтобы влиять на молодежь на оккупированных территориях.