Окупанти не змогли набрати студентів до своїх псевдоуніверситетів

Окупаційні адміністрації тимчасово захоплених територій Запорізької та Донецької областей провалили вступну кампанію у фейкові вищі навчальні заклади.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що окупанти створили на базі захоплених приміщень українських університетів лялькові ВНЗ, але не можуть знайти туди студентів.

"Дипломи цих “університетів” не визнаються ніким, навіть роботодавцями самої РФ", - зауважують в ЦНС.

Відтак ворог скасував вступні іспити, зробив навчання безкоштовним й обіцяє програму обміну до ВНЗ у РФ.

"Проте навіть така “мотивація” не допомогла й ВНЗ отримали заповненість у 40-50% від кількості навчальних місць", - підкреслюють в ЦНС.

Крім того, окупанти планують навчати майбутніх працівників ФСБ та поліцаїв у приміщенні захоплених ВНЗ МДПУ імені Богдана Хмельницького та ТДАТУ ім. Дмитра Моторного.

"В цих приміщеннях окупанти створили псевдоуніверситет МДУ (МГУ), куди попри пафосну назву й безкоштовну “освіту”, не змогли набрати достатню кількість студентів. Відтак росіяни по традиції перетворили університет на режимний об’єкт", - наголошують в ЦНС.

За даними українського підпілля, з наступного навчального року окупанти будуть готувати працівників МВД, а також ввели спеціальність “спецфакультет із захисту інформації“, що є кузнею кадрів для ФСБ.

Зауважимо, до вищих навчальних закладів в окупованих Херсоні й Мелітополі ніхто не йде вчитись. Абітурієнти не бажають отримувати знання від зрадників й приймати їхню "макулатуру"

Тому наразі російські загарбники звозять з Росії студентів та змушують їх брати учать у пропагандистських заходах, щоб впливати на молодь на окупованих територіях.