Окупанти готують курсантів-розвідників для організації диверсій в Україні

Росіяни готують курсантів-розвідників для організації диверсій в Україні. "Молоде" поповнення російських розвідувальних та спеціальних частин загарбники "обкатують" на вбивстві цивільного населення України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За даними місцевого підпілля, в Курській та Брянській областях, до кордону з Україною, прибувають підрозділи з різних частин спецназу та розвідки.

"Характер дій новоприбулих груп вказує, що це в основній масі навчальні роти які відпрацьовують тренувальні завдання та складають іспити в прикордонні Сумської та Чернігівської областей", - зазначили в ЦНС.

Там додають, що напередодні, в район Глушково до складу збройних сил РФ прибула навчальна рота 607-го центру спеціального призначення Росгвардії (Желєзноводськ).

Відповідний центр сформований у 2018 році шляхом об’єднання 17-го загону спеціального призначення "Авангард" (колишній "Едельвейс") та 242-го окремого розвідувального батальйону (Зеленокумськ).

В ЦНС зауважують, що з серпня курсанти льотних училищ РФ проводять практичні стрільби з вертольотів некерованими ракетами по громадах Сумської області. При цьому у звʼязку з низьким професійним рівнем частина ракет поцілила по об’єктах на території країни агресора.

Нагадаємо, на окупованих територіях Запорізької області російські загарбники планують у захоплених школах з 1 вересня створити кадетські класи. Це дасть їм змогу мілітаризувати і "зомбувати" молодь. Відповідає за цей процес "Росгвардія". Також в ньому беруть участь російські представники "міністерства освіти" та інші колаборанти з окупаційної адміністрації.