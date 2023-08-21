Оккупанты готовят курсантов-разведчиков для организации диверсий в Украине

Россияне готовят курсантов-разведчиков для организации диверсий в Украине. "Молодое" пополнение российских разведывательных и специальных частей захватчики "обкатывают" на убийстве гражданского населения Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По данным местного подполья, в Курской и Брянской областях, к границе с Украиной, прибывают подразделения из разных частей спецназа и разведки.

"Характер действий вновь прибывших групп указывает, что это в основной массе учебные роты, которые отрабатывают тренировочные задания и сдают экзамены в приграничные Сумской и Черниговской области", - отметили в ЦНС.

Там добавляют, что накануне в район Глушково в состав вооруженных сил РФ прибыла учебная рота 607-го центра специального назначения Росгвардии (Железноводск).

Соответствующий центр сформирован в 2018 году путем объединения 17-го отряда специального назначения "Авангард" (бывший "Эдельвейс") и 242-го отдельного разведывательного батальона (Зеленокумск).

В ЦНС отмечают, что с августа курсанты летных училищ РФ проводят практические стрельбы из вертолетов неуправляемыми ракетами по общинам Сумской области. При этом в связи с низким профессиональным уровнем часть ракет попала по объектам на территории страны агрессора.

Напомним, на оккупированных территориях Запорожской области российские захватчики планируют в захваченных школах с 1 сентября создать кадетские классы. Это позволит им милитаризовать и "зомбировать" молодежь. Отвечает за этот процесс "Росгвардия". Также в нем принимают участие российские представители министерства образования и другие коллаборанты по оккупационной администрации.