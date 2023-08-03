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Росіяни почали залучати до війни проти України курсантів льотних училищ
Окупаційні війська РФ почали відчувати нестачу пілотів, тому було прийнято рішення залучати до війни проти України курсантів російських льотних училищ.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Так, з серпня курсанти льотних училищ РФ проводять практичні стрільби з вертольотів некерованими ракетами по громадах Сумської області.
Проте, у звʼязку з низьким професійним рівнем частина ракет поцілила по об’єктах на території країни-агресора.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Фактично окупанти готують вчорашніх підлітків до війни проти України й змушують їх тренуватись на мирному населенню, навмисно надаючи їм некеровані ракети", - йдеться у повідомленні.
Мобілізація в Росії
У вересні 2022 року лідер країни-агресора Володимир Путін РФ оголосив про часткову мобілізацію. Планували призвати 300 тисяч резервістів-окупантів.
З початку 2023 року Міноборони Росії активізувало схему вербування російських ув'язнених для участі у бойових діях в Україні. Таким чином Росія намагається збільшити чисельність своїх угрупувань, уникнувши нової мобілізації.
За інформацією британської розвідки, наразі російська влада, аби відтермінувати нову відкриту обов'язкову мобілізацію у країні, націлилася на робітників-мігрантів із Центральної Азії в РФ для відправки на війну.
Також російські загарбники від початку 2022 року примусово мобілізували до своєї армії від 55 тис. до 60 тис. чоловіків на окупованих територіях України.