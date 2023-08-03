Россияне начали привлекать к войне против Украины курсантов летных училищ.

Оккупационные войска РФ начали испытывать недостаток пилотов, поэтому было принято решение привлекать к войне против Украины курсантов российских летных училищ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Так, с августа курсанты лётных училищ РФ проводят практические стрельбы из вертолетов неуправляемыми ракетами по громадам Сумской области.

Однако в связи с низким профессиональным уровнем часть ракет попала по объектам на территории страны-агрессора.

"Фактически оккупанты готовят вчерашних подростков к войне против Украины и заставляют их тренироваться на мирном населении, намеренно предоставляя им неуправляемые ракеты", - говорится в сообщении.

Мобилизация в России

В сентябре 2022 года лидер страны-агрессора Владимир Путин РФ объявил о частичной мобилизации. Планировали призвать 300 тысяч резервистов-оккупантов.

С начала 2023 г. Минобороны России активизировало схему вербовки российских заключенных для участия в боевых действиях в Украине. Таким образом, Россия пытается увеличить численность своих группировок, избежав новой мобилизации.

По информации британской разведки, российские власти, чтобы отсрочить новую открытую обязательную мобилизацию в стране, нацелились на рабочих-мигрантов из Центральной Азии в РФ для отправки на войну.

Также российские захватчики с начала 2022 г. принудительно мобилизовали в свою армию от 55 тыс. до 60 тыс. мужчин на оккупированных территориях Украины.