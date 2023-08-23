Оккупанты не смогли набрать студентов в свои фейковые университеты

Оккупационные администрации временно захваченных территорий Запорожской и Донецкой областей провалили вступительную кампанию в фейковые высшие учебные заведения.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что оккупанты создали на базе захваченных помещений украинских университетов кукольные вузы, но не могут найти туда студентов.

"Дипломы этих "университетов" не признаются никем, даже работодателями самой РФ", - отмечают в ЦНС.

Следовательно, враг отменил вступительные экзамены, сделал обучение бесплатным и обещает программу обмена в вузы в РФ.

"Однако даже такая мотивация не помогла и вузы получили заполненность в 40-50% от количества учебных мест", - подчеркивают в ЦНС.

Кроме того, оккупанты планируют обучать будущих работников ФСБ и полицаев в помещении захваченных вузов МГПУ имени Богдана Хмельницкого и ТГАТУ им. Дмитрия Моторного.

"В этих помещениях оккупанты создали псевдоуниверситет, куда несмотря на пафосное название и бесплатное образование, не смогли набрать достаточное количество студентов. Следовательно россияне по традиции превратили университет в режимный объект", - отмечают в ЦНС.

По данным украинского подполья, со следующего учебного года оккупанты будут готовить работников МВД, а также ввели специальность "спецфакультет по защите информации", которая является кузницей кадров для ФСБ.

Заметим, в высшие учебные заведения в оккупированных Херсоне и Мелитополе никто не идет учиться. Абитуриенты не желают получать знания от предателей и принимать их "макулатуру".

Поэтому российские захватчики свозят из России студентов и заставляют их участвовать в пропагандистских мероприятиях, чтобы влиять на молодежь на оккупированных территориях.