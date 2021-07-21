До 1 сентября в Украину должны завезти 13 млн доз вакцины от коронавируса — премьер

У властей Украины есть договоренности на поставки 13 млн доз вакцины против коронавируса.

Они должны прибыть к концу лета 2021 года, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 21 июля.

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В частности, он призвал активно прививаться и напомнил о начале пятой волны вакцинации в стране.

"Суммарно до конца лета Украина имеет договоренности на поставку 13 миллионов доз вакцин. То есть мы имеем необходимое количество вакцин для всех желающих", — подчеркнул глава правительства.

Шмыгаль также напомнил, что в Украине сейчас доступны четыре вида вакцин, "каждая из которых предотвращает тяжелое течение болезни".

Как известно, 21 июля в Украине начался пятый этап вакцинации населения против COVID-19, в ходе которого будут прививать всех желающих в возрасте от 18 лет.

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Записаться на прививку можно в пунктах вакцинации, которые действуют в большинстве учреждений первичной медицинской помощи, позвонив в регистратуру соответствующего заведения.

Также по телефону или онлайн можно зарегистрироваться на прививку в центрах массовой вакцинации, которые открываются в разных городах Украины и работают в рабочие и выходные дни.

Отметим, что по итогу вакцинации 20 июля в Украине первую дозу какого-либо препарата получили 2,778 млн человек, вторую дозу — 1,501 млн.

Напомним также, что накануне в Украину впервые привезли вакцину от коронавируса производства американской компании Moderna. Первая партия в количестве 2 млн доз поставлена в рамках инициативы COVAX.