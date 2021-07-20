Политика 1 час назад

В Минздраве призвали медиков делить флакон вакцины Moderna на 15 доз вместо указанных 14

Если врачи не будут ничего проливать и оставлять неиспользованным, украинцам смогут вколоть не 2 млн доз препарата, а 2,14 млн

Фото: Одесский областной центр общественного здоровья Фото: Одесский областной центр общественного здоровья
Фото: Одесский областной центр общественного здоровья

Министерство здравоохранения призывает украинских медиков при вакцинации от коронавируса препаратом Spikevax (mRNA-1273) от американской компании Moderna использовать один флакон на 15 доз, хотя формально при поставке вакцины ее объем был заявлен исходя из того, что во флаконе 14 доз. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Вакцина Moderna, которую Украина получила 18 июня в рамках глобальной инициативы COVAX, поставляется во флаконах, которые рассчитаны на 13-15 доз (это указано в инструкции к препарату). При распределении и передаче вакцины Украине представители COVAX посчитали по 14 доз во флаконе, взяв среднее число. По этим расчетам, 18 июля Украина получила 2 млн 40 доз вакцины Moderna", — пояснили в Минздраве.

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В то же время в ведомстве подчеркивают, что на самом деле в каждом флаконе вакцины 15 доз, все из которых следует использовать с помощью имеющихся в Украине шприцев и благодаря ответственному отношению медиков, проводящих прививки.

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"Самоблокирующиеся шприцы 0,5-LDV, Soloshot Mini, которые применяют в Украине, дают возможность использовать эффективно все 15 доз вакцины из каждого флакона. Это значит, что у нас есть возможность употребить 142 тысяч 860 дополнительных доз", — отметили в министерстве.

Медиков призывают при получении и распределения вакцины Moderna указывать для каждого флакона "получено 15 доз", колоть из каждого флакона по 15 доз, минимизировать разлив препарата, заранее формировать списки вакцинации, планировать расход вакцины, чтобы не было остатков и утилизации.

"Увеличение количества вакцинированных — это ответственность и заслуга прививочных бригад и медиков, работающих в пунктах вакцинации, которые благодаря имеющимся шприцам могут использовать все 15 доз с каждого флакона вакцины Moderna. А каждая дополнительная доза — это спасенная жизнь", — заявили в Минздраве.

Напомним, что ранее Минздрав решил проводить вакцинацию против коронавируса первой и второй дозой разными препаратами, если речь идет о вакцинах на основе матричной рибонуклеиновой кислоты, а именно от американских компаний Pfizer и Moderna. Первую из них украинцам уже вкололи (на конец дня 19 июля) в объеме 1,01 млн доз.

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