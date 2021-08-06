Коронавирус: за сутки в Украине выявили более тысячи зараженных, 16 человек умерли

По состоянию на 6 августа, в Украине зафиксировано 1 тысяча 81 новый случай заболевания COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших — 74 ребенка и 32 медработника.

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За минувшие сутки с коронавирусом госпитализированы 516 человека, выздоровели от этой болезни 478 пациентов и зарегистрировано 16 летальных случаев.

За сутки протестировано: методом ПЦР — 19 тысяч 929 человек, методом ИФА — 7 тысяч 546 человек и экспресс-тестами — 15 тысяч 122 человека.

Всего за период пандемии в Украине заболело коронавирусом 2 млн 257 тысяч 478 человек, выздоровели — 2 млн 189 тысяч 293 человека и 53 тысячи 65 больных скончались.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киеве (164), а также Херсонской (95), Одесской (92), Харьковской (83) и Львовской (64) областях.

Напомним, по состоянию на 4 августа, в Украине было зафиксировано 984 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

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