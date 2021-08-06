Общество 40 минут назад

Коронавирус: за сутки в Украине выявили более тысячи зараженных, 16 человек умерли

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киеве, а также Херсонской, Одесской, Харьковской и Львовской областях

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

По состоянию на 6 августа, в Украине зафиксировано 1 тысяча 81 новый случай заболевания COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших — 74 ребенка и 32 медработника.

Подпишитесь на канал DELO.UA

За минувшие сутки с коронавирусом госпитализированы 516 человека, выздоровели от этой болезни 478 пациентов и зарегистрировано 16 летальных случаев.

За сутки протестировано: методом ПЦР — 19 тысяч 929 человек, методом ИФА — 7 тысяч 546 человек и экспресс-тестами — 15 тысяч 122 человека.

Читайте также:
Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

Всего за период пандемии в Украине заболело коронавирусом 2 млн 257 тысяч 478 человек, выздоровели — 2 млн 189 тысяч 293 человека и 53 тысячи 65 больных скончались.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киеве (164), а также Херсонской (95), Одесской (92), Харьковской (83) и Львовской (64) областях.

Напомним, по состоянию на 4 августа, в Украине было зафиксировано 984 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Украинцы в возрасте 60+ станут главной группой риска в новой волне COVID-19 — инфекционист
Украинцы в возрасте 60+ станут главной группой риска в новой волне COVID-19 — инфекционист
В курортном Моршине привили от Covid-19 уже две трети населения
В курортном Моршине привили от Covid-19 уже две трети населения
Covid-сертификаты в "Дії" прошли техническую оценку ЕС — Минцифры
Covid-сертификаты в "Дії" прошли техническую оценку ЕС — Минцифры
Загрузка...
Новое видео
Сервіс по-українськи. Ми маємо це змінити! — Павло Флейшер, АТС Binotel / GET Business Festival

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. ЕС призвал Украину прекратить выдавать своим гражданам по два заграничных паспорта

  3. Как в Ekol Logistics внедряют пулинг-сервис и как это повлияет на рынок логистики

  4. Олег Ляшко стал совладельцем деревообрабатывающей компании

  5. На Арабатской стрелке отдыхающие обнаружили крокодила, но животное оказалось мертвым

Ивент
"Герои малого бизнеса": в Киеве определят лучших малых предпринимателей Украины
"Герои малого бизнеса": в Киеве определят лучших малых предпринимателей Украины
Лучшие украинские малые предприниматели будут определены в 11 номинациях
Загрузка...