В Украине за сутки выявили около тысячи новых заражений коронавирусом, 43 человека умерли

По состоянию на 4 августа, в Украине зафиксировано 984 новых случая заболевания COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших — 59 детей и 48 медработников.

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За минувшие сутки госпитализированы с COVID-19 572 человека, выздоровели от этой болезни 570 пациентов и зарегистрировано 43 летальных случая.

Всего за период пандемии в Украине заболело коронавирусом 2 млн 255 тысяч 345 человек, выздоровели — 2 млн 188 тысяч 273 человека и 53 тысячи 24 больных скончались.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (236), а также Донецкой (91), Харьковской (75), Херсонской (71) и Днепропетровской (64) областях.

Также за сутки протестировано:

методом ПЦР — 22 тысячи 533 человека;

методом ИФА — 8 тысяч 64 пациента;

экспресс-тестами — 16 тысяч 845 человек.

Напомним, по состоянию на 3 августа 2021 года в Украине зафиксировано 827 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

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