Общество 1 час назад

COVID-19: за сутки в Украине выявили более 800 новых заражений, 26 человек скончались

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, а также Донецкой, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

По состоянию на 3 августа 2021 года в Украине зафиксировано 827 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших — 68 детей и 26 медицинских работника.

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За минувшие сутки госпитализированы с коронавирусом 334 человека, выздоровели от этой болезни 533 пациента, а также зафиксировано 26 летальных случаев.

Всего за период пандемии в Украине COVID-19 был обнаружен у 2 млн 254 тысячи 361 человека, выздоровели от коронавируса 2 млн 187 тысяч 703 пациента, умерли — 52 тысячи 981 украинец.

За сутки протестировано: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 19 тысяч 946 человек; методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 8 тысяч 229 лиц и экспресс-тестами — 11 тысяч 447 человек.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (198), а также Донецкой (65), Одесской (62), Днепропетровской (53) и Харьковской (49) областях.

Кроме этого, 2 августа против COVID-19 были вакцинированы 125 тысяч 161 человек. Одну дозу получили 70 тысяч 344 пациента, полностью иммунизированы — 54 тысячи 817 человек.

В течение суток работали 751 мобильная бригада, 2 тысячи 174 прививочных пункта и 251 центр вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 3 млн 669 тысяч 513 человека, из них получили одну дозу — 3 млн 669 тысяч 511 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 2 млн 88 тысяч 433 пациента (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 5 млн 757 тысяч 944 прививки.

 

Напомним, в Украине по состоянию на утро 2 августа 2021 года зафиксировано 265 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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