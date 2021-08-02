Коронавирус: в Украине за сутки менее 300 новых заражений, 4 человека умерли

В Украине по состоянию на утро 2 августа 2021 года зафиксировано 265 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Из них детей — 11, медработников — 1, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Также за минувшие сутки госпитализировано 385 человек, летальных случаев — 4, выздоровели — 176 человек.

За сутки протестировано методом ПЦР 8854 человека, методом ИФА — 1776 человек, экспресс-тестами — 6417 человек.

Причем за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 253 тысячи 534 человека, выздоровели — 2 млн 187 тысяч 170 человек, летальных исходов — 52 тысячи 955, проведено ПЦР-тестов — 11 млн 404 тысячи 184.

При этом за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (62), Одесской (30), Тернопольской (30), Винницкой (21) и Харьковской (17) областях.

Кроме того, за сутки 1 августа в Украине привито против коронавируса 38 тысяч 80 человек. Одну дозу вакцины получили 27 тысяч 722 человека, а полностью иммунизированы 10 тысяч 672 человека.

Известно, что в течение суток работали 207 мобильных бригад, 430 пунктов прививки и 296 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 3 млн 599 тысяч 169 человек, из них получили одну дозу — 3 млн 599 тысяч 167 человек, а полностью иммунизированы и получили две дозы — 2 млн 33 тысячи 616 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Как доложили в Минздраве, всего проведено 5 млн 632 тысячи 783 прививки.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 1 августа 2021 года было зафиксировано 484 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.

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