В Украине введут ограничения для невакцинированных граждан — Радуцкий

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий ("Слуга народа") прогнозирует, что Украине придется внедрять ограничения для граждан, не прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Украина в дальнейшем будет вынуждена вводить ограничения для невакцинированных граждан. Минздрав уже анонсировал, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации работать будут школы, где вакцинировано не менее 80% учителей (в настоящее время привита только половина педагогов от общего количества)", — отметил нардеп.

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По его мнению, аналогичные ограничения логично ввести для транспортников, предприятий общественного питания и коммерческих или коммунальных структур, сотрудники которых непосредственно контактируют с населением.

"Больной водитель маршрутки инфицирует никак не меньше людей, чем учитель. Мы в Украине не говорим об обязательной вакцинации, никто не имеет права заставлять человека прививаться. Но вполне справедливо требовать, чтобы работу, которая предполагает контакт с большим количеством людей, выполняли вакцинированные сотрудники", — подчеркнул Радуцкий.

По словам депутата, еще месяц назад в Украине был дефицит препаратов для прививки, однако сейчас вакцинация открыта для всех желающих.

"Предприятиям предлагаем подавать заявку, заказывать мобильную бригаду и вакцинировать сотрудников прямо на рабочем месте. Поэтому теперь каждый решает сам — досуг и полноценная работа или вынужденные ограничения на время очередной волны коронавируса", — добавил он.

Напомним, что в конце июля заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявлял, что в Минздраве рассматривают возможность введения определенных привилегий для людей, которые вакцинировались от Covid-19.