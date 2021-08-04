Политика 1 час назад

Дания передала Украине 509 тысяч доз вакцины AstraZeneca

Всего по состоянию на 4 августа Украина уже получила 11,9 млн доз различных вакцин

Фото: Центр общественного здоровья Фото: Центр общественного здоровья
Фото: Центр общественного здоровья

В Украину 4 августа прибыли 509,4 тысячи доз вакцины против коронавируса производства компании AstraZeneca, предоставленных Данией в качестве гуманитарной помощи.

Как отмечается в сообщении украинского Министерства здравоохранения, эта поставка является прямой помощью Украине от правительства Дании, которое планирует передать различным странам 3 млн доз вакцин против Covid-19 до конца 2021 года.

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Вакцину из этой партии в Украине будут использовать для прививки тех, кто должен получить вторую дозу AstraZeneca, остальная часть будет распределена между пунктами прививок.

Отметим, что по данным Минздрава по итогам вакцинации 3 августа, первую дозу прививки вакциной AstraZeneca получили 375,5 тысячи человек. В то же время еще 487,2 тысячи получили уколы с вакциной Covishield — индийским аналогом AstraZeneca, которым в Украине окончательно перестали прививать еще в июне.

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Минздрав отмечает, что транспортировка вакцины из Датского института сыворотки в Киев обеспечил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Ведомство выразило благодарность посольству Дании и представительству ЮНИСЕФ в Украине за поставку препарата.

В ведомстве также сообщают, что по состоянию на 4 августа Украина уже получила 11,9 млн доз различных вакцин. Они поступают из трех источников — через прямые закупки у компаний-производителей за счет госбюджета, через глобальную инициативу по распределению вакцин COVAX и как гуманитарную помощь.

Напомним, что в июле Украина получила от Румынии 100,8 тысячи доз вакцины от коронавируса AstraZeneca через механизм гражданской защиты Евросоюза.

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