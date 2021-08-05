Вылить вакцину, но записать прививку: инфекционист рассказал, сколько стоит купить справку

В Украине до сих пор процветает подделка документов о вакцинации детей. Купить нужную запись в карте можно всего за 50 гривен, а полную карту вакцинации для поступления за рубежом — за 1000-1500 гривен.

Об этом рассказал врач-инфекционист, детский иммунолог, глава Национально-технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) Федор Лапий в интервью ZN.UA.

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"Еще до пандемии COVID-19, когда родители приходили ко мне на прием, и я спрашивал, сколько стоит жизнь их непривитого ребенка, они рассказывали, что в кабинете прививки, если они говорили, что вакцинировать ребенка не желают, им предлагали вылить вакцину и сделать запись о прививке за 50 гривен. За справку в школу врачи берут 200–500 гривен. А карта вакцинации для поступления за рубежом может стоить 1000–1500 гривен", — рассказал Лапий.

При этом, как отмечает врач, отказ от вакцинации создает риск для жизни и здоровья ребенка. И в этой ситуации занимать более активную позицию должно государство: дети являются гражданами Украины и имеют те же права, что и взрослые, в частности и на защиту своего здоровья и жизни.

"Хотелось бы, чтобы государство активнее защищало право ребенка на защиту от инфекционных болезней, если родители по тем или иным соображениям приходят к неким абсурдным выводам, и таким образом подвергают собственного ребенка опасности, — говорит Лапий, — По аналогии со многими другими странами (также мы говорим о выводах Европейского суда по правам человека), государство имеет право применять принуждение тем или иным способом в интересах ребенка, защищая его от инфекционных болезней".

По словам инфекциониста, косвенное давление уже заложено в законах Украины о защите населения от инфекционных болезней и о санэпидблагополучии. При этом, статьи законов, которые ограничивают право посещать организованный детский коллектив, не противоречат выводам Европейского суда по правам человека. Они не являются ограничением доступа к образованию, хотя многие пытаются представить это именно так — как нарушение конституционного права.

Напомним, что по мнению Федора Лапия, во время следующей волны заболеваемости COVID-19, которая ожидается осенью, люди в возрасте 60+ будут составлять основной контингент тех, кто будет нуждаться в госпитализации из-за тяжелого течения заболевания.

По его словам, такое положение вещей будет перегружать систему предоставления медицинской помощи. В частности, потому что эта категория людей не охвачена вакцинацией.

Иллюстрация: Depositphotos

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