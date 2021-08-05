Общество 40 минут назад

Украинцы в возрасте 60+ станут главной группой риска в новой волне COVID-19 — инфекционист

Такое положение вещей будет перегружать систему предоставления медицинской помощи, в частности, потому что эта категория людей не охвачена вакцинацией, считает врач-инфекционист Федор Лапий

Люди в возрасте 60+ находятся в группе риска. Фото: Depositphotos Люди в возрасте 60+ находятся в группе риска. Фото: Depositphotos
Люди в возрасте 60+ находятся в группе риска. Фото: Depositphotos

Во время следующей волны заболеваемости COVID-19, которая ожидается осенью, люди в возрасте 60+ будут составлять основной контингент тех, кто будет нуждаться в госпитализации из-за тяжелого течения заболевания.

Об этом заявил врач-инфекционист, детский иммунолог, глава Национально-технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) Федор Лапий в интервью ZN.UA.

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По его словам, такое положение вещей будет перегружать систему предоставления медицинской помощи. В частности, потому что эта категория людей не охвачена вакцинацией.

"Сегодня вакцины есть. Социологические опросы свидетельствуют, что люди возраста 60+ готовы вакцинироваться. Однако уровень охвата вакцинацией среди них низок. И это основная проблема. Необходимо понимать, где есть барьеры", — говорит Лапий.

По его словам, преграды для вакцинации людей из этой возрастной категории создают в том числе и некоторые врачи. Так, есть много свидетельств того, что медицинские работники отговаривают их от вакцинации. Кроме того, многие люди возраста 60+ летом выезжают в села, на дачи или вообще живут в местах, где нет пунктов вакцинации, объясняет Лапий.

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"Сейчас, пока еще есть в запасе время, нужно снова говорить о вакцинации групп риска — людей, склонных к тяжелому протеканию COVID-19, или работа которых критически важна для обеспечения функционирования государства, тех, у кого хронические заболевания, медицинских работников, сотрудников критических служб, которые должны завтра быть на работе, а не на больничном, — говорит он. — Но опять-таки, если вакцина есть, а люди от нее отказываются, то, пока мы ищем каналы, как их уговорить, мы должны вакцинировать других людей".

Напомним, что по состоянию на 1 августа в Украине двумя дозами вакцины от COVID-19 привили более 2 млн человек

Иллюстрация: Depositphotos

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