Коронавирус: в Украине за сутки почти 700 новых заражений, 27 человек умерли

В Украине по состоянию на утро 24 августа 2021 года зафиксировано 692 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.

Из них детей — 54, медработников — 4, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализировано 410 человек, летальных исходов — 27, выздоровели — 345 человек.

За сутки протестировано методом ПЦР 17 тысяч 236 человек, методом ИФА — 3802 человека, экспресс-тестами — 14 тысяч 820 человек.

При этом за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 275 тысяч 863 человека, выздоровели — 2 млн 201 тысяча 778 человек, летальных исходов — 53 тысячи 501, проведено ПЦР-тестов — 11 млн 844 тысячи 497.

Причем за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (132), Одесской (84), Харьковской (84), Луганской (62) и Черновицкой (47) областях.

Кроме того, за сутки 23 августа в Украине привито против коронавируса 71 тысяча 427 человек. Одну дозу вакцины получили 28 тысяч 142 человека, а полностью иммунизированы — 43 тысячи 285 человек.

Известно, что в течение суток работали 604 мобильные бригады, 2321 пункт прививки и 328 центров вакцинации.

В то же время с начала прививочной кампании привито — 5 млн 99 тысяч 802 человека, из них получили одну дозу — 5 млн 99 тысяч 800 человек, а полностью иммунизированы и получили две дозы — 3 млн 179 тысяч 661 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего на данный момент в Украине было проведено 8 млн 279 тысяч 461 прививку.

Напомним, по состоянию на 22 августа в Украине было зафиксировано 610 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.