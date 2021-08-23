За сутки в Украине выявили 610 новых зараженных коронавирусом

По состоянию на 22 августа в Украине зафиксировано 610 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших — 33 детей и трое медицинских работников.

Также за минувшие сутки госпитализировано с COVID-19 425 человек, выздоровели от этой болезни 434 пациента и зафиксировано 17 летальных случаев.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 млн 275 тысяч 171 человек, выздоровели 2 млн 201 тысяча 433 пациента, умерли от этого заболевания 53 тысячи 474 больных.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киеве (164), а также Черновицкой (52), Одесской (51), Днепропетровской (44) и Запорожской (39) областях.

Кроме этого, за сутки 22 августа 2021 года вакцинировано против COVID-19 42 тысячи 715 человек. Одну дозу получили 14 тысячи 590 человек, полностью иммунизированы — 28 тысяч 125 человек.

В течение суток работали 265 мобильных бригад, 996 прививочных пунктов и 353 центра вакцинации.

С начала прививочной кампании в Украине привито 5 млн 716 тысяч 60 человек, из них получили одну дозу — 5 млн 716 тысяч 58 пациентов, полностью иммунизированы и получили две дозы — 3 млн 136 тысяч 376 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 8 млн 208 тысяч 34 прививки.

Напомним, по состоянию на 22 августа в Украине зафиксировано 1 003 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

За день до этого в Украине было выявлено 1 тысяча 732 новых подтвержденных случаев коронавируса.

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