Коронавирус: за сутки в Украине зафиксировали около 1,8 тысяч зараженных

По состоянию на 21 августа 2021 года, в Украине зафиксировано 1 тысяча 732 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших — 104 ребенка и 32 медицинских работника.

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Всего за минувшие сутки госпитализированы 616 человек, выздоровели от коронавируса 763 пациента и зарегистрировано 38 летальных случаев.

Кроме этого, за сутки протестировано методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 27 тысяч 444 человек, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 8 тысяч 462 лица и экспресс-тестами — 20 тысяч 19 человек.

За все время пандемии в Украине заболело коронавирусной инфекцией COVID-19 2 млн 273 тысячи 558 человек, выздоровели от этой болезни 2 млн 200 тысяч 763 пациентов и умерли 53 тысячи 432 больных.

В течение этого времени было проведено 11 млн 800 тысяч 769 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киеве (232), Харьковской (156), Днепропетровской (148), Одесской (127) и Запорожской (119) областях.

По данным Минздрава, более 5 млн граждан Украины получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19.

"147 тысяч 118 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 20 августа 2021 года. Одну дозу получили 60 тысяч 970 человек, полностью иммунизированы — 86 тысяч 148 человек. В течение суток работали 957 мобильных бригад, 2 тысячи 732 пункта прививки и 329 центров вакцинации", — сообщили в Минздраве.

В ведомстве добавили, что с начала прививочной кампании в Украине привито 5 млн 32 тысячи 722 человека, из них получили одну дозу — 5 млн 32 тысячи 720 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 3 млн 66 тысяч 426 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 8 млн 99 тысяч 146 прививок.

Напомним, 19 августа в Украине выявлено 1,6 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции. При этом, за 18 августа в Украине обнаружили 1 тысячу 560 новых случаев COVID-19, за 17 августа — 1 447, а днем ранее — лишь 890.