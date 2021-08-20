Число новых случаев Covid-19 в Украине продолжает расти: за день — 1600

За сутки 19 августа в Украине выявлено 1600 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе у 112 детей и 46 медработников. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (222), Одесской (109) и Донецкой (108) областях. Умерло за день 26 человек, а 882 выздоровели. Госпитализировано с Covid-19 в четверг было 597 человек.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Всего же за время эпидемии в стране заболели 2 млн 271 тысяча 826 человек, умерли 53 тысячи 394, а выздоровели 2,2 млн.

В рамках кампании по вакцинации населения от Covid-19 использовано уже 7,952 млн доз вакцин, в том числе первую дозу получили 4,972 млн человек, а вторую — 2,98 млн.

За 19 августа использовано 129 тысяч доз вакцин, в том числе 44,4 тысячи — препарата от компании Sinovac, 50,7 тысячи — Pfizer, 9,5 тысячи — AstraZeneca, 24,4 тысячи — Moderna.

Напомним, что за 18 августа в Украине обнаружили 1560 новых случаев Covid-19, за 17 августа — 1447, а днем ранее — лишь 890.