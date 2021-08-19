Коронавирус: в Украине за сутки 1560 новых заражений, 32 человека умерли

В Украине по состоянию на утро 19 августа 2021 года зафиксировано 1560 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Из них детей — 90, медработников — 35, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Также за минувшие сутки госпитализировано 665 человек, летальных исходов — 32, выздоровели — 898 человек.

За сутки протестировано методом ПЦР — 23 тысячи 612 человек, методом ИФА — 7968 человек, экспресс-тестами — 19 тысяч 13 человек.

При этом за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 270 тысяч 226 человек, выздоровели — 2 млн 199 тысяч 118 человек, летальных исходов — 53 тысячи 368, проведено ПЦР-тестов — 11 млн 749 тысяч 847.

Причем за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киеве (245), Харьковской (130), Одесской (105), Тернопольской (87) и Черновицкой (82) областях.

Кроме того, за сутки 18 августа в Украине привито против коронавируса 120 тысяч 4 человека. Одну дозу вакцины получили 62 тысячи 714 человек, а полностью иммунизированы — 57 тысяч 290 человек.

Известно, что в течение суток работали 843 мобильные бригады, 2745 пунктов прививки и 326 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 4 млн 914 тысяч 255 человек, из них получили одну дозу — 4 млн 914 тысяч 253 человека, а полностью иммунизированы и получили две дозы — 2 млн 908 тысяч 748 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего в Украине на данный момент проведено 7 млн 823 тысячи 1 прививка.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 18 августа 2021 года было зафиксировано 1447 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.