В Украине смертность населения в 2021 году превысила прошлогодний уровень более чем на 20%

Смертность населения Украины в январе-июне 2021 года превысила уровень 2020 года на 21,6%, в том числе в июне — на 4,3%.

Об этом следует из данных Государственной службы статистики о демографической ситуации в Украине.

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Указано, что всего с начала года в Украине умерло 349 тысяч 41 человек. Это на 62 тысячи 31 смерть больше, чем за январь-июнь 2020 года, когда умерло 287 тысяч 10 человек.

Только в июне 2021 года умерло 49 тысяч 77 человек (в июне 2020 года — 47 тысяч 43 человека).

В то же время с начала 2021 года в Украине родилось 132 тысячи 595 человек (в прошлом году 139 тысяч 134), миграционный прирост составил 11 тысяч 274 человека (в 2020 году — 7598).

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По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 июля 2021 года составляла 41 млн 383 тысячи 182 человека.

С начала 2021 года население Украины сократилось на 205 тысяч 172 человека (в том числе за июнь — на 25 тысяч 57 человек).

Напомним, за 2020 год в Украине умерло 616 тысяч 835 человек, что на 35 тысяч 721 смерть больше, чем за 2019 год, когда умерло 581 тысяча 114 человек.

Как известно, численность наличного населения в Украине по состоянию на 1 января 2021 года составляла 41 млн 588 тысяч 354 человека. За 2020 год население Украины сократилось на 314 тысяч 62 человека.

По официальной информации Госстата, в 2020 году от COVID-19 умерло 20 тысяч 709 украинцев. Грипп и пневмония стали причиной смерти 11 тысяч 358 человек.

Как сообщалось, в первом полугодии 2021 года количество страховых несчастных случаев на производстве в Украине увеличилось на 284,6% — с 1834 случаев в том же периоде 2020 года до 7054 в текущем. При этом количество прироста ориентировочно равно числу случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.