Украина оказалась на первом месте в Европе по смертности от коронавируса за сутки

За минувшие сутки, 12 мая, Украина оказалась на первом месте по смертности от коронавирусной инфекции в Европе.

В стране скончались 356 человек, у которых диагностировали COVID-19, следует из данных онлайн-счетчика Worldometers.

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Указано, что следом в статистике оказались Польша — 343 умерших, Италия — 262, Германия — 252, Франция — 184 и Испания — 108.

В свою очередь в соседней России умерли 355 зараженных коронавирусом.

По состоянию на утро 13 мая по общему количеству смертей с начала пандемии Украина была на 8 месте среди европейских стран — 46 тысяч 987 случаев.

При этом рейтинг возглавили Великобритания — 127 тысяч 640, Италия — 123 тысячи 544 и Франция — 107 тысяч 119.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Европе умерли более 1 млн человек, в мире зафиксировали 3,3 млн смертей. Больше всего жизней болезнь унесла в США — 597 тысяч.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 13 мая 2021 года было зафиксировано 6813 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.