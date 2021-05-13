Коронавирус: в Украине за сутки почти 7000 новых заражений, 346 человек умерли

В Украине по состоянию на утро 13 мая 2021 года зафиксировано 6813 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, заболели 289 детей и 160 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Также за минувшие сутки госпитализированы 2569 человек, летальных случаев — 346, выздоровели — 19 тысяч 507 человек, осуществлено тестирований за сутки — 89 тысяч 490 (в том числе методом ПЦР — 35 тысяч 366, методом ИФА — 15 тысяч 261, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 38 тысяч 863).

Причем за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 135 тысяч 886 человек, выздоровели — 1 млн 816 тысяч 643 человека, летальных исходов — 47 тысяч 333, проведено ПЦР-тестов — 9 млн 756 тысяч 402.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (726), Харьковской (635), Донецкой (587), Днепропетровской (553) и Ровенской (459) областях.

Кроме того, за сутки 12 мая в Украине привито против коронавируса 20 тысяч 386 человек.

От начала прививочной кампании привито 901 тысяча 107 человек, из них получили 1 дозу — 901 тысяча 105 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 3828 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Известно, что прививки проводились 268 мобильными бригадами по иммунизации и 829 пунктами прививки.

По состоянию на 12 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 543 тысяч 99 человек.

По регионам количество заболеваний коронавирусом в сутки и число прививок выглядит так:

город Киев — 726 случаев / 1610 прививок;

Винницкая область — 128 случаев / 715 прививок;

Волынская область — 226 случаев / 515 прививок;

Днепропетровская область — 553 случая / 1550 прививок;

Донецкая область — 587 случаев / 996 прививок;

Житомирская область — 118 случаев / 1052 прививки;

Закарпатская — 104 случая / 681 прививка;

Запорожская область — 432 случая / 1351 прививка;

Ивано-Франковская область — 170 случаев / 906 прививок;

Киевская область — 260 случаев / 869 прививок;

Кировоградская область — 117 случаев / 527 прививок;

Луганская область — 126 случаев / 448 прививок;

Львовская область — 259 случаев / 1221 прививка;

Николаевская область — 244 случая / 738 прививок;

Одесская область — 196 случаев / 1199 прививок;

Полтавская область — 307 случаев / 522 прививки;

Ровенская область — 459 случаев / 676 прививок;

Сумская область — 159 случаев / 400 прививок;

Тернопольская область — 129 случаев / 893 прививки;

Харьковская область — 635 случаев / 899 прививок;

Херсонская область — 158 случаев / 75 прививок;

Хмельницкая область — 232 случая / 965 прививок;

Черкасская область — 327 случаев / 549 прививок;

Черновицкая область — 74 случая / 477 прививок;

Черниговская область — 87 случаев / 552 прививки.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на 12 мая в Украине было зарегистрировано 4538 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.