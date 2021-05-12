Общество 50 минут назад

Всех записавшихся на вакцинацию от Covid-19 через "Дію" будут прививать по выходным

По словам Шмыгаля, в ближайшее время эти люди могут получить приглашение в кабинеты прививок

Фото: Центр общественного здоровья при Минздраве Фото: Центр общественного здоровья при Минздраве
Фото: Центр общественного здоровья при Минздраве

Вакцинация против коронавирусной инфекции всех лиц, записавшихся на прививку через веб-портал или мобильное приложение "Дія", будет производиться по выходным дням. Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Все, кто записался на прививку через портал или приложение "Дія", будут вакцинироваться на выходных. Вчера такая инициатива была поддержана на совещании с президентом. Соответственно, в ближайшее время эти люди могут получить приглашение в кабинеты прививок", — написал он.

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Глава правительства также сообщил, что 11 мая Всемирный банк выделил Украине 90 млн долларов, которые, в частности, будут направлены на кампанию по вакцинации.

Отметим, что исходя из статистики Министерства здравоохранения, по выходным в Украине обычно наблюдается многократное падение числа вакцинированных. К примеру, 9 мая по всей стране была привита лишь 1 тысяча человек. Всего же по итогам 11 мая в Украине получили первую дозу вакцины 882,6 тысячи человек, вторую — 1,9 тысячи.

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Напомним также, что накануне Шмыгаль заявил, что Минздрав изучает возможность вакцинации от Covid-19 всего населения в некоторых городах, в первую очередь курортных, где можно будет отменить карантинные ограничения для восстановления полноценной жизни и приема туристов.

В то же время, по словам премьера, он считает нецелесообразным ведение переговоров об открытии границ с отдельными странами, где применяется подобный украинскому набор вакцин против Covid-19. 

При этом в Минздраве обещают, что уже с июля в "Дії" можно будет получить сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса.

Ранее в ведомстве также ввели механизм, согласно которому компании, штат которых составляет более 50 человек, могут подать заявку на коллективную вакцинацию против Covid-19.

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