За сутки в Украине резко возросло количество инфицированных COVID-19

По состоянию на 12 мая в Украине зарегистрировано 4 538 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, среди заболевших — 180 детей и 142 медицинских работника.

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За последние сутки в Украине госпитализировано 1 349 человек, зафиксировано 356 летальных случаев и выздоровело от коронавируса 19 766 пациентов.

За этот период проведено 71 383 тестирования, в том числе методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 38 959, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 12 617 и исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 19 807.

С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 2 129 073 человека, выздоровели от этой болезни 1 797 136 пациентов и умерли 46 987 больных. За это время проведено 9 721 036 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киеве (627), а также Ровенской (471), Полтавской (380), Донецкой (356) и Харьковской (345) областях.

11 мая 2021 года в Украине было привито против COVID-19 18 264 человека. С начала прививочной кампании в стране привит 882 621 человек, из них получили одну дозу — 882 619 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) — 1 928 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

Киев — 627 случаев/1 217 прививок;

Винницкая область — 63 случая/850 прививок;

Волынская область — 139 случаев/467 прививок;

Днепропетровская область — 211 случаев/1 649 прививок;

Донецкая область — 356 случаев/970 прививок;

Житомирская область — 60 случаев/578 прививок;

Закарпатская — 12 случаев/489 прививок;

Запорожская область — 275 случаев/1 190 прививок;

Ивано-Франковская область — 31 случай/857 прививок;

Киевская область — 169 случаев/619 прививок;

Кировоградская область — 52 случая/458 прививок;

Луганская область — 199 случаев/554 прививки;

Львовская область — 136 случаев/1 881 прививка;

Николаевская область — 132 случая/851 прививка;

Одесская область — 150 случаев/886 прививок;

Полтавская область — 380 случаев/616 прививок;

Ровенская область — 471 случай/514 прививок;

Сумская область — 58 случаев/339 прививок;

Тернопольская область — 54 случая/693 прививки;

Харьковская область — 345 случаев/325 прививок;

Херсонская область — 31 случай/50 прививок;

Хмельницкая область — 153 случая/661 прививка;

Черкасская область — 304 случая/591 прививка;

Черновицкая область — 65 случаев/540 прививок;

Черниговская область — 65 случаев/419 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация проводилась 192 мобильными бригадами по иммунизации и 809 прививочными пунктами.

11 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записался 535 951 человек.

Напомним, по состоянию на 11 мая в Украине было зарегистрировано 2 208 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. При этом 10 мая 2021 года выявили 2 817 новых инфицированных.