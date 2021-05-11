За сутки коронавирус выявили у более 2,2 тысячи украинцев

По состоянию на 11 мая в Украине зарегистрировано 2 208 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его словам, среди заболевших 89 детей и 34 медицинских работника.
За последние сутки в Украине госпитализировано 1 084 человека, зафиксировано 119 летальных случаев и выздоровело от коронавируса 8 617 пациентов.
За этот период проведено 21 794 тестирования, в том числе методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 13 349, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 3 467 и исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 5 158.
С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 2 124 535 человек, выздоровели от этой болезни 1 777 370 пациентов и умерли 46 631 больных. За это время проведено 9 682 286 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (325), Харьковской (213), Днепропетровской (191), Запорожской (169) и Николаевской (132) областях.
За сутки 10 мая 2021 года в Украине привито против COVID-192 194 человека. С начала прививочной кампании в стране получили вакцину 865 590 человек, из них получили одну дозу — 865 588 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 695 человек (из них 2 человека получили одну дозу за рубежом).
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
город Киев — 98 случаев/0 прививок;
Винницкая область — 39 случаев/0 прививок;
Волынская область — 105 случаев/52 прививки;
Днепропетровская область — 191 случай/452 прививки;
Донецкая область — 325 случаев/10 прививок;
Житомирская область — 16 случаев/54 прививки;
Закарпатская — 43 случая/93 прививки;
Запорожская область — 169 случаев/24 прививки;
Ивано-Франковская область — 31 случай/20 прививок;
Киевская область — 76 случаев/50 прививок;
Кировоградская область — 67 случаев/156 прививок;
Луганская область — 15 случаев/0 прививок;
Львовская область — 50 случаев/592 прививки;
Николаевская область — 132 случая/107 прививок;
Одесская область — 86 случаев/90 прививок;
Полтавская область — 97 случаев/74 прививки;
Ровенская область — 76 случаев/40 прививок;
Сумская область — 51 случай/66 прививок;
Тернопольская область — 62 случая/80 прививок;
Харьковская область — 213 случаев/103 прививки;
Херсонская область — 38 случаев/0 прививок;
Хмельницкая область — 0 случаев/20 прививок;
Черкасская область — 128 случаев/11 прививок;
Черновицкая область — 63 случая/30 прививок;
Черниговская область — 37 случаев/70 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Вакцинация проводилась 25 мобильными бригадами по иммунизации и 55 прививочными пунктами.
10 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 531 754 человека.
Напомним, по состоянию на утро 10 мая 2021 года в Украине было зафиксировано 2 817 новых случаев коронавируса. При этом 8 мая в Украине выявили 5 372 новых случаев инфицирования COVID-19, в том числе у 244 детей и 57 медработников.