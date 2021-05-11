За сутки коронавирус выявили у более 2,2 тысячи украинцев

По состоянию на 11 мая в Украине зарегистрировано 2 208 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, среди заболевших 89 детей и 34 медицинских работника.

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За последние сутки в Украине госпитализировано 1 084 человека, зафиксировано 119 летальных случаев и выздоровело от коронавируса 8 617 пациентов.

За этот период проведено 21 794 тестирования, в том числе методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 13 349, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 3 467 и исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 5 158.

С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 2 124 535 человек, выздоровели от этой болезни 1 777 370 пациентов и умерли 46 631 больных. За это время проведено 9 682 286 ПЦР-тестов.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (325), Харьковской (213), Днепропетровской (191), Запорожской (169) и Николаевской (132) областях.

За сутки 10 мая 2021 года в Украине привито против COVID-192 194 человека. С начала прививочной кампании в стране получили вакцину 865 590 человек, из них получили одну дозу — 865 588 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 695 человек (из них 2 человека получили одну дозу за рубежом).

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

город Киев — 98 случаев/0 прививок;

Винницкая область — 39 случаев/0 прививок;

Волынская область — 105 случаев/52 прививки;

Днепропетровская область — 191 случай/452 прививки;

Донецкая область — 325 случаев/10 прививок;

Житомирская область — 16 случаев/54 прививки;

Закарпатская — 43 случая/93 прививки;

Запорожская область — 169 случаев/24 прививки;

Ивано-Франковская область — 31 случай/20 прививок;

Киевская область — 76 случаев/50 прививок;

Кировоградская область — 67 случаев/156 прививок;

Луганская область — 15 случаев/0 прививок;

Львовская область — 50 случаев/592 прививки;

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Николаевская область — 132 случая/107 прививок;

Одесская область — 86 случаев/90 прививок;

Полтавская область — 97 случаев/74 прививки;

Ровенская область — 76 случаев/40 прививок;

Сумская область — 51 случай/66 прививок;

Тернопольская область — 62 случая/80 прививок;

Харьковская область — 213 случаев/103 прививки;

Херсонская область — 38 случаев/0 прививок;

Хмельницкая область — 0 случаев/20 прививок;

Черкасская область — 128 случаев/11 прививок;

Черновицкая область — 63 случая/30 прививок;

Черниговская область — 37 случаев/70 прививок.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация проводилась 25 мобильными бригадами по иммунизации и 55 прививочными пунктами.

10 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 531 754 человека.

Напомним, по состоянию на утро 10 мая 2021 года в Украине было зафиксировано 2 817 новых случаев коронавируса. При этом 8 мая в Украине выявили 5 372 новых случаев инфицирования COVID-19, в том числе у 244 детей и 57 медработников.