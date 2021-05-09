В Украине за сутки зафиксировали почти 5,4 тысячи новых случаев Covid-19

За 8 мая в Украине 5372 новых случая коронавирусной болезни, в том числе у 244 детей и 57 медработников. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За день госпитализировано с Covid-19 2599 человек, умерло 193, выздоровел 9181. Всего же за время эпидемии выявлено 2 млн 119 тысяч 510 заражений коронавирусом. 46 тысяч 393 человека умерло, 1 млн 759 тысяч 751 — выздоровел.

За последние сутки проведено 46 тысяч 516 тестирований на коронавирус, в том числе 21 тысяча 796 — методом ПЦР, 4859 — методом ИФА, а также 19 тысяч 861 экспресс-тест на антиген к вирусу. Всего за время эпидемии зафиксировано проведение 9 млн 655 тысяч 779 тестирований.

Больше всего новых случаев болезни выявлено за прошедшие сутки в Днепропетровской области — 798, за ней следует подконтрольная часть Донецкой области с 401 случаем.

При этом за прошедший выходной в Украине привили первой дозой вакцины от Covid-19 лишь 4843 человек — 110 препаратом Covishield, 429 — CoronaVac от компании Sinovac, 780 — Comirnaty от Pfizer, а 3524 — вакциной от AstraZeneca южнокорейского производства. Вторую дозу в субботу не получил никто. Все же же в Украине первую дозу получили 862 тысяч 639 человек, вторую — лишь 446.

Напомним, что за пятницу, 7 мая, в Украине было выявлено 8710 новых случаев Covid-19, а днем ранее — 8404.