COVID-19: за сутки коронавирус обнаружили у 8710 украинцев

По состоянию на 8 мая, в Украине зарегистрировано 8 710 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, среди заболевших — 374 ребенка и 193 медицинских работника.

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За последние сутки в Украине госпитализировано 2 544 человека, зафиксировано 370 летальных случаев и выздоровело от коронавируса 19 408 пациентов.

За этот период проведено 87 641 тестирование, в том числе, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 39 126, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 14 791 и исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 33 724.

С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 2 114 138 человек, выздоровели от этой болезни 1 750 570 пациентов и умерли 46 200 больных. За это время проведено 9 633 983 ПЦР-теста.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (753), а также Днепропетровской (668), Харьковской (623), Донецкой (569) и Львовской (478) областях.

7 мая 2021 в Украине привито против COVID-19 36 046 человек. Всего с начала прививочной кампании привито против коронавируса 857 798 человек, из них получили одну дозу — 857 796 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) — 446 (из них два пациента получили одну дозу за рубежом).

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

Город Киев — 753 случая/5 032 прививки;

Винницкая область — 225 случаев/1 939 прививок;

Волынская область — 221 случай/718 прививок;

Днепропетровская область — 668 случаев/3 574 прививки;

Донецкая область — 569 случаев/1 133 прививки;

Житомирская область — 269 случаев/741 прививка;

Закарпатская — 121 случай/597 прививок;

Запорожская область — 424 случая/1 516 прививок;

Ивано-Франковская область — 165 случаев/1 201 прививка;

Киевская область — 370 случаев/2 662 прививки;

Кировоградская область — 143 случая/1 088 прививок;

Луганская область — 264 случая/670 прививок;

Львовская область — 478 случаев/3 215 прививок;

Николаевская область — 286 случаев/857 прививок;

Одесская область — 366 случаев/1 618 прививок;

Полтавская область — 317 случаев/673 прививки;

Ровенская область — 475 случаев/1 256 прививок;

Сумская область — 352 случая/1 078 прививок;

Тернопольская область — 264 случая/578 прививок;

Харьковская область — 623 случая/198 прививок;

Херсонская область — 227 случаев/1 940 прививок;

Хмельницкая область — 378 случаев/1 184 прививки;

Черкасская область — 314 случаев/995 прививок;

Черновицкая область — 105 случаев/475 прививок;

Черниговская область — 333 случая/1 108 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация проводилась 241 мобильной бригадой по иммунизации и 1 608 прививочными пунктами.

7 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 525 881 человек.

Напомним, по состоянию на 7 мая в Украине зарегистрировано 8 404 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Украине по состоянию на утро 6 мая 2021 года было зафиксировано 6 038 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Источник фото: Depositphotos.